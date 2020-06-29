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Интерфакс-АВН

РФ и Сирия требуют от США освободить зону Эт-Танф и передать ее под контроль Дамаска - совместное заявление

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Михаил Мизинцев
Михаил Мизинцев.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Москва и Дамаск обвиняют США в препятствии поставкам гумпомощи в лагерь "Рукбан" и требуют передать зону Эт-Танф под контроль правительства САР, говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Требуем обеспечить свободный вывод из лагеря "Рукбан" в места избранного проживания всех желающих сирийцев без предварительных условий, освободить оккупированную территорию зоны Эт-Танф и передать ее под контроль законному правительству Сирии", - говорится в заявлении.

По мнению представителей РФ и Сирии, попытки сотрудничества с американской стороной были провальными, что подрывает доверие к Вашингтону.

Например, стороны обвиняют США в срыве реализации инициативы ООН по доставке в сентябре 2019 года гумпомощи в "Рукбан" и выводу оставшихся его жителей - вместо заявленных 2500 человек из лагеря вышли лишь 336 сирийцев.

"Еще 14 апреля сирийскими властями одобрено направление совместного гуманитарного конвоя с участием ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в лагеря внутренне перемещенных лиц в Идлибской зоне деэскалации, однако до настоящего времени запланированная гуманитарная акция реализована не была", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "это свидетельствует о намерении западных стран препятствовать налаживанию регулярных поставок гуманитарного содействия с разрешения сирийских властей и их заинтересованности в сохранении неподконтрольного правительству трансграничного канала поддержки оппозиционных анклавов".

В своем заявлении Мизинцев и Махлюф подчеркивают, что штабы продолжают прилагать усилия для скорейшего расформирования лагеря беженцев "Рукбан", а также уделяют особое внимание борьбе с распространением в Сирии коронавируса.

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