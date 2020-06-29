РФ наращивает интенсивность тренировок войск и строит новые полигоны - Шойгу

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой учебы, все планы выполняются, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Планы боевой подготовки выполнены. С декабря 2019 года проведено порядка одной тысячи ста тактических учений, включая межвидовые и двусторонние. Интенсивность мероприятий боевой учёбы с 2012 года выросла более чем в семь раз",- сказал Шойгу на коллегии ведомства в пятницу.

Он сообщил, что индивидуальные показатели боевой подготовки, установленные для военнослужащих, достигнуты.

"В Военно-Морском флоте наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок составила более семи тысяч суток",- заявил министр.

Он также сообщил, что для оперативного доступа к документам боевой подготовки в базе данных Национального центра управления обороной с марта началась работа электронной библиотеки.

"В неё уже загружено 275 наставлений, руководств и учебно-методических пособий, разработанных с учётом опыта современных вооружённых конфликтов", - сказал Шойгу

Он сообщил, что в РФ появятся новые полигоны для боевой подготовки.