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Минобороны проведет межведомственный конкурс IT-специалистов на лучший проект оборонного назначения

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦАМТО, 26 июня. Департаментом информационных систем Минобороны РФ организован межведомственный конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации".

В конкурсе смогут принять участие специалисты в области информационных технологий Минобороны России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Конкурс проводится по двум номинациям "Лучший авторский проект" и "Лучший коллективный проект". Для участия в конкурсе уже представлено 38 конкурсных работ (20 работ подготовлено одним автором, 18 – коллективом авторов). Проводится предварительный отбор поступивших конкурсных работ на соответствие требованиям, установленных Положением о конкурсе. Работы принимаются до 31 июля 2020 г.

Межведомственная экспертная комиссия приступит к рассмотрению конкурсных работ 10 августа 2020 г. Победители и лауреаты конкурса будут определены до 24 августа 2020 г.

Церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса планируется провести в рамках мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2020", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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