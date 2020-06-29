Минобороны проведет межведомственный конкурс IT-специалистов на лучший проект оборонного назначения

ЦАМТО, 26 июня. Департаментом информационных систем Минобороны РФ организован межведомственный конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации".

В конкурсе смогут принять участие специалисты в области информационных технологий Минобороны России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Конкурс проводится по двум номинациям "Лучший авторский проект" и "Лучший коллективный проект". Для участия в конкурсе уже представлено 38 конкурсных работ (20 работ подготовлено одним автором, 18 – коллективом авторов). Проводится предварительный отбор поступивших конкурсных работ на соответствие требованиям, установленных Положением о конкурсе. Работы принимаются до 31 июля 2020 г.

Межведомственная экспертная комиссия приступит к рассмотрению конкурсных работ 10 августа 2020 г. Победители и лауреаты конкурса будут определены до 24 августа 2020 г.

Церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса планируется провести в рамках мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2020", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.