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Военное обозрение

Министр обороны Литвы заявил о «смешанных чувствах» по вопросу частичного вывода войск США из Германии

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Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы высказался по поводу решения президента США Дональда Трампа о выводе существенной части американского военного контингента из Германии. Ранее сообщалось, что Трамп планирует снизить численность американских войск в ФРГ с 34,5 тысяч человек до 25 тысяч. По словам Трампа, «мы защищаем Германию от России, а они покупают у неё газ».

В эфире одной из литовских радиостанция Раймундас Кароблис заявил, что «испытывает смешанные чувства».

Министр обороны Литовской республики:

С одной стороны, ничего хорошего нет в том, что значительная часть американских войск покинет Германию. Ведь это может привести к определённому разделению между членами НАТО в Европе. С другой стороны, Литва всегда выступала за увеличение численности американского военного контингента на восточном фланге НАТО.

По словам Кароблиса, Польша для той части американского военного контингента, которая выводится из Германии, «стала бы наилучшим вариантом военного присутствия».

Ранее в Литве и Польше заявляли, что для НАТО крайне важно расширить военное присутствие в регионе. В Варшаве и Вильнюсе при этом постоянно используют термин «Сувалкский коридор». По мнению властей двух стран, Россия «может воспользоваться ситуацией и ударить с двух направлений – из Калининградской области и Белоруссии». Для США такие «опасения» важны тем, что от Польши можно получить дополнительные средства и на содержание американских войск, и на закупку американской техники.

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