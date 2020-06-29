Войти
Военное обозрение

«Это по-настоящему эффективное оружие»: в Индии заявили о возможности приобретения российских ЗРПК «Панцирь»

596
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Индийская пресса сообщает, что во время визита в Москву делегации во главе с министром обороны страны Раджнатом Сингхом помимо всего прочего обсуждался вопрос подписания контракта на зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» современных модификаций.

Обозреватель Хума Сиддикви пишет о том, что для Индии крайне важно приобрести такого рода военную технику. При этом важность, как и в случаях с другими вооружениями, в Индии теперь связывают со сложностями на индийско-китайской границе – в районе Ладакх, территориальная принадлежность части которого которого оспаривается двумя странами.

Из материала Хумы Сиддикви:

Учитывая свой успешный боевой опыт на Ближнем Востоке, Россия предложила Индии системы «Панцирь» с полной технической адаптацией к ее потребностям и для создания эффективной сети технического обслуживания, которая уже была усовершенствована в работе с другими клиентами.

В частности, отмечается, что при умелой эксплуатации ЗРПК «Панцирь» эти системы являются по-настоящему эффективным оружием против различных воздушных целей, включая ударные беспилотники. Дальность обнаружения и поражения целей такова, что российские «Панцири» позволяют уничтожать, например, БПЛА до того момента, когда те осуществят ракетную атаку.

В индийской прессе отмечается, что Россия предлагает Индии передачу технологий с возможностью производства некоторых компонентов ЗРПК «Панцирь». Это, как отмечается, соответствует программе Make in India.

Цитируется представитель индийского военного ведомства:

Российские комплексы «Панцирь» с их высокой мобильностью и универсальностью использования - это то, что нужно Индии для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны и что может с высокой эффективностью противостоять угрозам в виде беспилотников. Кроме того, «Панцири» могут быть легко интегрированы в более широкую сеть противовоздушной обороны и действовать совместно с С-400, которые Индия попросила доставить досрочно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 19:03
  • 18
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"