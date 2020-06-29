«Это по-настоящему эффективное оружие»: в Индии заявили о возможности приобретения российских ЗРПК «Панцирь»

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Индийская пресса сообщает, что во время визита в Москву делегации во главе с министром обороны страны Раджнатом Сингхом помимо всего прочего обсуждался вопрос подписания контракта на зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» современных модификаций.

Обозреватель Хума Сиддикви пишет о том, что для Индии крайне важно приобрести такого рода военную технику. При этом важность, как и в случаях с другими вооружениями, в Индии теперь связывают со сложностями на индийско-китайской границе – в районе Ладакх, территориальная принадлежность части которого которого оспаривается двумя странами.

Из материала Хумы Сиддикви:

Учитывая свой успешный боевой опыт на Ближнем Востоке, Россия предложила Индии системы «Панцирь» с полной технической адаптацией к ее потребностям и для создания эффективной сети технического обслуживания, которая уже была усовершенствована в работе с другими клиентами.

В частности, отмечается, что при умелой эксплуатации ЗРПК «Панцирь» эти системы являются по-настоящему эффективным оружием против различных воздушных целей, включая ударные беспилотники. Дальность обнаружения и поражения целей такова, что российские «Панцири» позволяют уничтожать, например, БПЛА до того момента, когда те осуществят ракетную атаку.

В индийской прессе отмечается, что Россия предлагает Индии передачу технологий с возможностью производства некоторых компонентов ЗРПК «Панцирь». Это, как отмечается, соответствует программе Make in India.

Цитируется представитель индийского военного ведомства:

Российские комплексы «Панцирь» с их высокой мобильностью и универсальностью использования - это то, что нужно Индии для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны и что может с высокой эффективностью противостоять угрозам в виде беспилотников. Кроме того, «Панцири» могут быть легко интегрированы в более широкую сеть противовоздушной обороны и действовать совместно с С-400, которые Индия попросила доставить досрочно.