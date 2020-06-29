США продолжат сотрудничество с Японией, несмотря на отказ Токио от размещения американской системы ПРО

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство США продолжит сотрудничать с Японией в отношении текущих вызовов безопасности в регионе, после того как страна официально отказалась от своего плана развертывания американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с Японией, чтобы найти решение их проблем, которое укрепит нашу общую безопасность перед лицом растущих региональных угроз", - приводит издание The Mainichi заявление представителя Госдепа США.

О приостановке плана развертывания системы сообщил министр обороны Таро Коно на встрече премьер-министра Синдзо Абэ с ключевыми министрами кабинета.

Коно ранее говорил, что Япония может отказаться от Aegis Ashore в связи с тем, что существует опасность падения после пуска ракетных ускорителей на жилые кварталы за переделами полигона.