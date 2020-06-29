Председатель комитета Конгресса по вооруженным силам предлагает создать фонд в $1млрд для подготовки Минобороны США к борьбе с пандемиями

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Глава комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Адам Смит предлагает создать новый фонд в размере $1млрд для Пентагона, чтобы тот мог лучше подготовиться к пандемиям, сообщает CNN.

Согласно телеканалу, Смит предлагает внести в ежегодный законопроект "Об оборонной политике" поправку о создании фонда национальной безопасности для обеспечения готовности к пандемии и устойчивости к ней в размере $1 млрд.

Уточняется, что фонд, предложенный Смитом, будет включать $200 млн для оказания помощи малым предприятиям на оборонно-промышленной базе, $50 млн на исследования "для быстрого производства медицинских контрмер против новых угроз" и $750 млн на исследования, связанные с подготовкой к пандемии.