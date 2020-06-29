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Интерфакс-АВН

Индия торопится закупить российское вооружение из-за обострения отношений с Пакистаном и КНР - газета

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Истребители Су-30МКИ
Истребители Су-30МКИ.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Индия рассчитывает в кратчайшие сроки получить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в связи с необходимостью нейтрализовать угрозы со стороны Пакистана и КНР, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на индийские военные источники.

"Стремление Дели в кратчайшие сроки получить российские истребители и системы противовоздушной обороны (ПВО) вызвано растущей необходимостью нейтрализовать угрозы со стороны Китая и Пакистана, проводящих ускоренную модернизацию своих ВВС. Как пояснили "Ъ" индийские военные источники, российское оружие в случае конфликта лишит противника шанса добиться превосходства в воздухе", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что в прошлом году Индия перевела России первый транш в размере около $800 млн в счет контракта по С-400, и в марте этого года Генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев в интервью "Интерфаксу" заявил, что Дели получит первую систему С-400 в 2021 году.

Однако теперь, после переговоров в Москве, Дели рассчитывает, что первая система С-400 будет поставлена в страну уже до конца 2020 года. При этом выполнение контракта в целом будет завершено в 2024 году (предполагается, что российская сторона будет поставлять Индии по одному комплексу С-400 в год), уточняется в статье.

"Если этот сценарий будет реализован, то мы увидим первую установку С-400 на военном параде по случаю Дня Республики Индия, который пройдет на главном проспекте индийской столицы Раджпатх 26 января будущего года. Эта система станет нашей серебряной пулей против врагов", - сообщил газете индийский военный источник.

В связи с произошедшим накануне визита индийской делегации в Москву резким обострением ситуации на линии контроля с Китаем в Ладакхе ряд российских и зарубежных СМИ счел стремление индийской стороны ускорить выполнение оружейных контрактов ответной реакцией на инцидент 16 июня, отмечает издание.

Однако индийские источники газеты указывают на то, что инициатива Дели имеет под собой долгосрочные стратегические расчеты, связанные с необходимостью сохранения меняющегося баланса сил сразу на двух границах - с Китаем и Пакистаном.

"После того как Пакистан приобрел американские истребители F-16 Block 52, а Китай усилил свои ВВС истребителем пятого поколения J-20 собственной разработки, ВВС Индии оказались в сложной ситуации. В случае боевых действий может сложиться ситуация, когда Индия будет вынуждена использовать свои истребители одновременно как в оборонительных, так и в наступательных целях. А это весьма непросто", - заявил индийский собеседник издания.

По его словам, которые приводит газета, "дисбаланс будет устранен после того, как ЗРС С-400 возьмут на себя основную роль по защите воздушного пространства Индии, позволяя заглядывать вглубь пакистанской территории и отслеживать самолеты противника, как только они окажутся в воздухе, а также следить за китайскими истребителями, взлетающими с аэродромов вдоль Тибетского плато".

"Таким образом, С-400 освободят наши многоцелевые истребители для выполнения таких задач, как нанесение ударов по наземным целям, избавив их от необходимости вести воздушные бои с истребителями противников", - добавил индийский источник.

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