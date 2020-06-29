Полет туристов на МКС и выход в космос предусматривает контракт между компаниями РФ и США

Как уточнили в РКК "Энергия", в ходе экспедиции один из участников полета совместно с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Два космических туриста отправятся на МКС в 2023 году, соответствующий контракт подписан между Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и компанией Space Adventures (США). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российской компании.

"Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент Международной космической станции (МКС)", - указано в нем.

Как уточнили в РКК "Энергия", в ходе экспедиции "один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС".

С 2001 по 2009 год по контрактам с компанией Space Adventures Inc. на российский сегмент МКС было выполнено восемь краткосрочных полетов. На станции побывали американцы Деннис Тито (2001 год), Грег Олсен (2006 год), Анюше Ансари (2006 год), Ричард Гэрриотт (2008 год) и Чарльз Симони (2007 и 2009), британец Марк Шаттлворт (2002) и канадец Ги Лалиберте (2009 год).