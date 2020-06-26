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ТАСС

В Казани начали производство одного из самых миниатюрных в РФ индикаторов для авиации

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Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) выполнен с учетом последних технологических тенденций

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Казанское приборостроительное конструкторское бюро (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех") начало предсерийный выпуск одного из самых миниатюрных в России многофункциональных индикаторов для самолетов марки МиГ. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Илдус Курбиев.

Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) выполнен с учетом последних технологических тенденций и отображает графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее.

"На сегодняшний день имеющийся вариант исполнения изделия является одним из самых миниатюрным в России, однако отображает целый массив данных в виде следующей информации: обороты двигателей - два канала, температура выхлопных газов - два канала, напряжение бортовой сети - два канала, полетное время", - сказал Курбиев.

По его словам, в отличие от конкурентов конструкция и программное обеспечение изделия позволяет доработать индикатор как в части каналов информационного обмена, так и в части взаимодействия с различными типами ЖК-дисплеев, которые, в свою очередь, могут иметь различное количество и назначение кнопочных переключателей, что облегчает адаптацию МФИ для отображения информации в соответствии с задачами заказчика.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Ростех
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