США держат курс на размещение РСМД в разных регионах мира, заявили в МИД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США держат курс на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в разных регионах мира, Москва предупреждает Вашингтон о рисках провоцирования нестабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская делегация напомнила об инициативе по встречным с НАТО мораториям на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. США держат курс на размещение систем ранее запрещавшихся по ДРСМД в различных регионах мира", - сказала Захарова на брифинге.

"Еще раз предупредили американских коллег о дестабилизирующем характере подобной линии, чреватой дополнительной эскалацией напряженности и высокими рисками гонки вооружений", - добавила она.

Консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора, в августе договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.