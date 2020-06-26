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ОСК заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта ТАВКР "Адмирал Кузнецов"

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Единственный в России авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Единственный в России авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Федосеев Лев/ТАСС

ЦАМТО, 25 июня. ОСК заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта ТАВКР "Адмирал Кузнецов" с компанией "Оргэнергострой", заявил "РИА Новости" глава ОСК Алексей Рахманов.

Как сообщает агентство, ОСК расторгла 21 мая подобный контракт с компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" ("И.И.С.") из-за того, что та, по мнению заказчика, не исполняла свои обязательства.

"Заключен новый контракт на строительство сухого дока, в том числе для ремонта и модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", с компанией "Оргэнергострой". Условия те же – начало докования "Кузнецова" – лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику (ВМФ РФ) в 2022 году", – сказал А.Рахманов.

Кроме того, отметил он, предыдущий подрядчик должен отчитаться за выделенный аванс в 2,6 млрд. руб. "в полном объеме".

Как напоминает "РИА Новости", в декабре прошлого года на "Адмирале Кузнецове" загорелся первый энергоблок после того, как искра от сварочных работ попала в трюм с разлитым топливом. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Ущерб оценили в 500 млн. руб.

Глава ОСК в этой связи заявлял "РИА Новости", что пожар не повлияет на срок сдачи корабля флоту в 2022 году после ремонта и модернизации. Сейчас корабль находится на ремонте в Мурманске.

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