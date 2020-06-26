Эксперты МО РФ обсудят на форуме "Армия-2020" опыт внедрения 3D-технологий для создания нового вооружения

3D-печать фотополимерами по технологии QuickCast позволяет сэкономить время и деньги, поскольку позволяет обойтись без дорогостоящей оснастки.

ЦАМТО, 25 июня. Представители профессионального сообщества на площадке МВТФ "Армия-2020" обсудят перспективы использования 3D-технологий при создании и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

Участники круглого стола рассмотрят опыт внедрения данных технологий в интересах Минобороны России в медицине, робототехнике и авиастроении.

Как отметили организаторы мероприятия, данный опыт уже широко используется в лабораториях робототехники и биотехнических систем Военного инновационного технополиса "ЭРА". Операторы научных рот проектируют виртуальные модели, а затем преобразовывают их в физический объект на 3D-принтере.

Ожидается, что в ходе дискуссии будут определены приоритетные и новые области применения 3D-печати, а также пути решения актуальных вопросов.

В обсуждении примут участие представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций и ведущих высших учебных заведений страны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в период с 23 по 29 августа. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение шести дней с 23 по 28 августа на базе главной выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.