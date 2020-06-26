Войти
ЦАМТО

Эксперты МО РФ обсудят на форуме "Армия-2020" опыт внедрения 3D-технологий для создания нового вооружения

117
0
0
3D-печать фотополимерами
3D-печать фотополимерами по технологии QuickCast позволяет сэкономить время и деньги, поскольку позволяет обойтись без дорогостоящей оснастки.
Источник изображения: habr.com

ЦАМТО, 25 июня. Представители профессионального сообщества на площадке МВТФ "Армия-2020" обсудят перспективы использования 3D-технологий при создании и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

Участники круглого стола рассмотрят опыт внедрения данных технологий в интересах Минобороны России в медицине, робототехнике и авиастроении.

Как отметили организаторы мероприятия, данный опыт уже широко используется в лабораториях робототехники и биотехнических систем Военного инновационного технополиса "ЭРА". Операторы научных рот проектируют виртуальные модели, а затем преобразовывают их в физический объект на 3D-принтере.

Ожидается, что в ходе дискуссии будут определены приоритетные и новые области применения 3D-печати, а также пути решения актуальных вопросов.

В обсуждении примут участие представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций и ведущих высших учебных заведений страны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в период с 23 по 29 августа. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение шести дней с 23 по 28 августа на базе главной выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Медицина
Научная рота
Робот
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
28.06.2018
В Москве состоялось внеплановое заседание Коллегии Министерства обороны
14.11.2017
Игорь Кирилов: "Войска постоянной готовности"
23.06.2015
Армия и общество: грани соприкосновения
12.12.2013
Доклад генерала армии С.К. Шойгу на заседании коллегии Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 01:12
  • 1
Названа причина возгорания «Бумеранга» после парада Победы
  • 26.06 01:08
  • 5
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 26.06 00:59
  • 14
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 26.06 00:34
  • 4
По гитлеровским лекалам
  • 25.06 21:40
  • 12
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 25.06 21:38
  • 8
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 25.06 20:56
  • 1
Подарок АНБ и ЦРУ
  • 25.06 19:35
  • 4
"Без ограничений". Военный эксперт о беспилотном аппарате "Посейдон"
  • 25.06 19:33
  • 37
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 25.06 19:30
  • 75
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 19:30
  • 4
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 25.06 19:15
  • 68
Где забуксовала «Армата»
  • 25.06 19:11
  • 24
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 25.06 19:01
  • 11
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 18:53
  • 6
Импортозамещение невозможно – банкиры России