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ТАСС

Космический турист в рамках полета на МКС в 2023 году выйдет в открытый космос

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Российский космонавт Олег Кононенко совершает выход в открытый космос
Российский космонавт Олег Кононенко совершает выход в открытый космос.
Источник изображения: © REUTERS, Courtesy NASA TV/Handout via REUTERS

РКК "Энергия" подписала контракт на полет двух туристов на Международную космическую станцию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Два космических туриста отправятся на МКС в 2023 году, соответствующий контракт подписан между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российской компании.

"Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент Международной космической станции (МКС)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках контракта один из космических туристов совершит выход в открытый космос вместе с профессиональным космонавтом. "Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС", - указано в нем.

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Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Энергия РКК
Проекты
МКС
Союз ПКК
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