Путин посетовал на нежелание западных политиков выстраивать международные отношения с учетом правды о Второй мировой аойне

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Правда о роли СССР во Второй мировой войне специально "вымывается" для получения современных выгод теми, кто не хочет выстраивать систему международной безопасности в интересах всех стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты-историки, как вы, они все прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, фашистская Германия напала? Что, это неизвестно, что ли? Все всё знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно. Но в учебниках не пишут. В СМИ продвигают другие идеи", - сказал Путин в ходе встречи с новыми членами Общественной палаты в режиме видеоконференции.

Последовательно, шаг за шагом, по его словам, правда о войне, которая не нравится, вымывается.