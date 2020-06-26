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Интерфакс-АВН

ОСК обещает вернуть ВМФ РФ авианосец "Адмирал Кузнецов" после ремонта в 2022 году

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крейсер "Адмирал Кузнецов"
крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота РФ после ремонта в 2022 году, работы на корабле ведутся полным ходом, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Я готов еще раз подтвердить, что у нас планы сдачи никуда не сдвигаются и не меняются - в 2022 году авианосец войдет снова в состав Военно-морского флота", - сказал Рахманов в эфире радио "Говорит Москва".

Он отметил, что ремонт корабля идет полным ходом в соответствии с планом, а его единственная приостановка имела место только во время оценки пожара, произошедшего на корабле в декабре 2019 года. По его словам, смена подрядчика строительства сухого дока для ремонта корабля также не повлияет на сроки его сдачи.

"У нас новый подрядчик, который к работе уже приступил. И сроки докования у нас также не меняются, они определены в установленные сроки следующего года", - заявил Рахманов.

Он также пояснил, что проблема с выделением чёрного дыма из трубы авианосца в результате ремонта будет полностью устранена.

"С учетом того, что замене подлежат все котлы, которые установлены на авианосце, больше черного дыма не будет. На самом деле была техническая проблема с регулированием подачей топлива, на тот момент на это не обратили внимание. На данный момент проблема полностью решена", - сообщил Рахманов.

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.

Как сообщил Рахманов "Интерфаксу" 3 апреля, пожар нанес единственному российскому авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей. По его оценкам, корабль вернется в состав флота в 2022 году, но из-за необходимости устранения последствий пожара - на пять-шесть месяцев позже прежнего плана.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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