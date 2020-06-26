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ЦАМТО

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

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Госсекретарь Майк Помпео
Госсекретарь Майк Помпео.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Yuri Gripas

ЦАМТО, 25 июня. США не допустят поставок в Иран российских и китайских вооружений, в том числе истребителей. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Если эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истечет в октябре, Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. С этими чрезвычайно "смертоносными" самолетами Европа и Азия могут оказаться под прицелом Ирана. США никогда этого не допустят", – написал М.Помпео в Twitter.

К записи он приложил схему, на которой показаны зоны действия китайского и российского самолетов при взлете с аэродромов в Иране – 1648 и 3000 км в диаметре. На схеме видно, что самолет Су-30 может действовать от Германии на северо-западе до Шри-Ланки на юго-востоке от Ирана.

Как напоминает агентство, в мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идею о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. При этом российский министр подчеркивал, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет. Он напомнил, что "разрешительный порядок поставок" в Иран военной техники носил временный характер – это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как подчеркнул С.Лавров, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года "никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание".

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