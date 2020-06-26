Япония рассматривает вариант замены системы ПРО США Aegis Ashore крылатыми ракетами, запускаемыми с воздуха - СМИ

Гонконг. 25 июня. ИНТЕРФАС - Совет национальной обороны Японии должен к октябрю принять решение об изменении тактики противоракетной обороны, сообщил телеканал NHK.

При этом вместо размещения американской системы ПРО Aegis Ashore наземного базирования рассматривается вопрос об использовании для защиты побережья от ракетных ударов противника крылатых ракет с дальностью полета до 1 тыс. км, запускаемых с самолетов.

По мнению экспертов, этого достаточно, чтобы поражать цели на территории Северной Кореи и противостоять угрозам со стороны Китая.

В то же время эксперты отмечают, что недостатком такой тактики будет сложность определения местоположения мобильных пусковых установок противника без спутникового наведения.

О том, что японское правительство приступило к пересмотру своей политики национальной безопасности после решения приостановить реализацию плана развертывания американской наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщило агентство "Дзидзи цусин" в четверг.

О приостановке плана развертывания системы сообщил министр обороны Таро Коно на встрече премьер-министра Синдзо Абэ с ключевыми министрами кабинета.

Коно ранее говорил, что Япония может отказаться от Aegis Ashore в связи с тем, что существует опасность падения после пуска ракетных ускорителей за переделами полигона на жилые кварталы.