Януковича и двух бывших министров обороны Украины подозревают в "реформе ВСУ"

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Януковича и двух бывших министров обороны подозревают в "реформе ВСУ"

Януковича подозревают в снижении обороноспособности ВСУ. Фото: liga.net

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора [Украины] сегодня [24 июня 2020 года] сообщено о подозрении бывшему президенту [Украины] Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Украины [Д.А. Саламатину и П.В. Лебедеву]. Их подозревают в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора [Украины] .

Имя бывшего главы государства у генпрокурора не называли, но судя по датам его правления речь идет именно о Януковиче. Как отметили в ведомстве, по данным следствия, президент при участии двух министров обороны на протяжении 2012-2014 годов целенаправленно снижали обороноспособность Украины "с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины". Реформа заключалась в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их мест дислокации и тому подобном.

"Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова. Таким образом, чиновники предоставили иностранному государству - Российской Федерации - и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование ведут следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, это не первое подозрение Януковича. При генпрокуроре Луценко, в 2017 году, ему выдвигали подозрение в связи с расстрелами на Майдане.

А в январе прошлого года Януковича осудили на 13 лет по статьям о госизмене и развязывании войны.