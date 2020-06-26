Министры обороны Южной Кореи и США призвали КНДР выполнять мирные соглашения 2018 года

Гонконг. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Главы Минобороны Южной Кореи Чон Кен Ду и США Марк Эспер в четверг призвали Северную Корею соблюдать знаковые соглашения 2018 года.

"Оба лидера призывают Северную Корею выполнить свои обязательства в соответствии с такими соглашениями, как совместное заявление, подписанное в Сингапуре после саммита Северной Кореи и США и межкорейское военное соглашение от 19 сентября", - говорится в совместном заявлении глав Минобороны двух стран, сделанном по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны.

Эспер подтвердил "нерушимую приверженность" США обороне Южной Кореи. Оба министра также заявили, что обязуются "укреплять и адаптировать союз двух стран для решения нынешних и будущих вызовов".

Кроме того, обе страны продолжат совместные усилия по содействию миру в регионе посредством обмена информацией, политических консультаций на высоком уровне и совместных учений.

Главы Минобороны также пообещали укреплять координацию в различных вопросах, включая меры реагирования на новую пандемию коронавируса.

"Министр (Эспер - ИФ)подчеркнул, что реакция Южной Кореи на COVID-19 является образцом эффективности и прозрачности", - говорится в заявлении.

Ранее власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силы, если Сеул не прекратит подобную практику.