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Интерфакс-АВН

Экипаж нового пилотируемого космического корабля США вернется на Землю 2 августа - NASA

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Космонавты NASA Роберт Бенкен (на переднем плане) и Дуглас Херли в скафандрах SpaceX, на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon для запуска миссии Demo-2, Флорида, США
Космонавты NASA Роберт Бенкен (на переднем плане) и Дуглас Херли в скафандрах SpaceX, на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon для запуска миссии Demo-2, Флорида, США.
Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA/Bill Ingalls

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX вернется на Землю после полета в составе Международной космической станции (МКС) 2 августа, сообщил заместитель руководителя программы коммерческих полетов NASA Стивен Стич.

"Предполагаем, что ближайшая возможность для отстыковки (от МКС) и возвращения на Землю будет самое раннее - 2 августа", - сказал он.

Как сообщалось, в конце мая в рамках коммерческого контракта с NASA на орбиту стартовал первый после почти девятилетнего перерыва пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX.

В рамках тестового полета корабль доставил на МКС американских астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена. Успешный старт Crew Dragon ознаменовал окончание почти девятилетнего перерыва в запусках астронавтов на орбиту с территории США после завершения программы полетов американских шаттлов в 2011 году.

Ранее NASA указывало, что точная дата возвращения Харли и Бенкена будет зависеть от нескольких факторов, таких как штатное функционирование их космического корабля, выполнение ими работ на МКС и погодные условия в районе посадки спускаемой капсулы в Атлантическом океане и в Мексиканском заливе.

Еще перед запуском представители NASA заявили, что испытательный полет Crew Dragon может продлиться от одного до четырех месяцев, в зависимости от ряда технических и погодных факторов.

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Страны
Мексика
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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