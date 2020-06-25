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РИА Новости

"Форт Трамп". Дуда уточнил смысл названия базы с военными США в Польше

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 24 июня/ Радио Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда рассказал журналистам, как будет выглядеть база с военными США на территории страны, которую глава государства предложил назвать "Форт Трамп", передает РИА Новости.

Дуда в среду прибыл с визитом в США. Темой его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявлено сотрудничество в военной сфере и безопасности, здравоохранении, энергетике, в том числе ядерной.

Польша ранее изъявила желание финансировать нахождение американских войск на своей территории. В частности, власти страны предложили разместить на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, оплатив расходы в размере 1,5-2 миллиардов долларов.

Дуда, в свою очередь, привел вариант названия базы – Fort Trump ("Форт Трамп"), на что американский президент рассмеялся.

"Это стало названием определенной военно-политической акции, которую мы проводили, которую я хотел проводить, с чем я обращался к президенту США – то есть увеличение американского присутствия в Польше и на восточном фланге НАТО и в значении военных единиц и людей, и в значении инфраструктуры", – заявил Дуда журналистам в Вашингтоне.

Он также пояснил, что означает "Форт Трамп".

"Обратите, пожалуйста, внимание, что сегодня в Польше есть много мест, где находятся американские солдаты, где есть инфраструктура, где американские солдаты несут свою службу. Так что "Форт Трамп" – это я могу смело сказать – не является названием военной базы в физическом смысле. Это только общее название действий, увеличивающих американское военное присутствие в Польше, которые ведутся во время президентства... Дональда Трампа", – добавил он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Дуда высказался об увеличении военных США в Польше.

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Страны
Польша
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
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