В РФ создали новый комплекс для управления артиллерийским огнем - Ростех

Современная артиллерия сочетает в себе огневую мощь и мобильность. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Новый комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А" создан в интересах Минобороны РФ, он прошел госиспытания, заявил "Интерфаксу" представитель Ростеха.

"По заданию Минобороны РФ холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" практически за год создал перспективный малогабаритный комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А". Работы велись за собственные средства предприятия-разработчика - АО "ВНИИ "Сигнал". Комплекс успешно прошел государственные испытания, заключен первый государственный контракт на его поставку в войска", - сказали в госкорпорации в среду.

В Ростехе сообщили, что "Планшет-А" построен на отечественной элементной базе, включая процессор.

"Он обеспечивает быстрое развертывание артиллерийского подразделения, позволяет в минимальные сроки провести расчет установок для стрельбы и их корректировку, может управлять всеми видами минометов, буксируемой артиллерии, а также РСЗО. Стыкуется со всеми отечественными приборами наблюдения и разведки", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, презентация комплекса широкой аудитории запланирована на форуме "Армия-2020".