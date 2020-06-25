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Интерфакс-АВН

В РФ создали новый комплекс для управления артиллерийским огнем - Ростех

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Современная артиллерия сочетает в себе огневую мощь и мобильность. Фото с сайта www.mil.ru
Современная артиллерия сочетает в себе огневую мощь и мобильность. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Новый комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А" создан в интересах Минобороны РФ, он прошел госиспытания, заявил "Интерфаксу" представитель Ростеха.

"По заданию Минобороны РФ холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" практически за год создал перспективный малогабаритный комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А". Работы велись за собственные средства предприятия-разработчика - АО "ВНИИ "Сигнал". Комплекс успешно прошел государственные испытания, заключен первый государственный контракт на его поставку в войска", - сказали в госкорпорации в среду.

В Ростехе сообщили, что "Планшет-А" построен на отечественной элементной базе, включая процессор.

"Он обеспечивает быстрое развертывание артиллерийского подразделения, позволяет в минимальные сроки провести расчет установок для стрельбы и их корректировку, может управлять всеми видами минометов, буксируемой артиллерии, а также РСЗО. Стыкуется со всеми отечественными приборами наблюдения и разведки", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, презентация комплекса широкой аудитории запланирована на форуме "Армия-2020".

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
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