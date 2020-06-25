Испытания новой системы дистанционного минирования "Земледелие" скоро завершатся - Ростех

Транспортно-заряжающая машина инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ движется в Москву для участия в Параде Победы на Красной площади, 13.06.2020.

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Новая система дистанционного минирования "Земледелие" проходит завершающие испытания, сообщил "Интерфаксу" представитель Ростеха.

"В ее состав входят боевая, транспортно-заряжающая машины и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Они снаряжены минами различных типов и используются для установки минных полей. В боеприпас вводятся данные полетного задания и параметры самоликвидации мин. Такой дистанционный способ установки минных заграждений является наиболее безопасным и маневренным. При этом мины полностью отвечают требованиям Протокола II Женевской конвенции", - сказал представитель госкорпорации, раскрывая подробности работы новой РСЗО.

"Система, разработанная НПО "Сплав", проходит завершающие испытания", - заявил представитель Ростеха.

"Земледелие" было впервые показано публике в среду на параде Победы в Москве.

На данный момент на вооружении российской армии находится универсальный минный заградитель (УМЗ), базирующийся на шасси грузовика ЗИЛ. Он предназначен для установки сплошных минных полей на ближних дистанциях - радиус разброса мин составляет около 100 метров. Помимо этого, Вооруженные силы используют вертолетную систему минирования ВСМ-1, базирующуюся на вертолетах Ми-8, однако ее применение осуществляется только на низких, до 150 метров, высотах.

По данным СМИ, радиус действия новой системы составит от 5 до 15 километров. Кроме этого, для инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) были разработаны пусковые контейнеры, оптимизированные для применения инженерных мин нового поколения.