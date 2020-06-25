Истребители пятого поколения Су-57 снабдят новыми средствами поражения - Ростех

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Разработка ряда новых средств поражения для истребителей Су-57 завершена, сообщил "Интерфаксу" представитель Ростеха.

"Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения. Часть из них уже создана, некоторые еще разрабатываются", - заявил представитель госкорпорации.

Он сообщил, что программа Су-57 реализуется в соответствии с утвержденным графиком работ. "Идет выполнение государственного контракта на поставку 76 самолетов, на текущий год планируется поставка серийного самолета", - отметил собеседник агентства.

"Прежде чем пойти в серию, самолет проходит жесткие и многочисленные испытания военными летчиками. Это тем более актуально для такого прорывного продукта нового поколения как Су-57. Проведено уже более 3500 полетов", - заявили в Ростехе.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, однако самолет потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки.

Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

На форуме "Армия-2019" сообщалось о заключении контракта на закупку для Су-57 перспективных ракет "воздух-воздух" - "изделие-180" (по данным СМИ, модификация ракеты средней дальности Р-77).

В сентябре 2018 года глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов заявил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение, в том числе, сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М. Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках, что является одним из требований к пятому поколению истребителей. По словам вице-премьера Юрия Борисова, "с внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 всё в порядке".