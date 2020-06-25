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Интерфакс-АВН

Ситуация с коронавирусом не повлияет на сроки выполнения гособоронзаказа - Ростех

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Стенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Предприятия Ростеха в срок выполнят обязательства перед Минобороны РФ, заявил "Интерфаксу" представитель Ростеха.

"Нам удалось сохранить темпы выпуска оборонной продукции, и мы работаем с пониманием, что выполним ГОЗ в срок. Действительно, были задержки в проведении испытаний в связи с закрытием полигонов, но сейчас эти вопросы решены. Значимых корректировок по объемам гособоронзаказа также не ожидается - Минобороны подтверждает необходимость исполнения ранее заключенных контрактов", - сказал представитель госкорпорации, отвечая на вопрос о влиянии пандемии коронавируса на отрасль.

"Ростех - системообразующая корпорация, поэтому значительная часть наших предприятий возобновила работу уже в апреле, в том числе обеспечивая реализацию гособоронзаказа. Мы достаточно быстро адаптировались к новым условиям, не останавливая непрерывные производственные процессы", - отметил собеседник агентства.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса нагружены работой в рамках гособоронзаказа, ситуация с коронавирусом держится на контроле, заявил ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Что касается непосредственно работы по гособоронзаказу - в настоящий момент размещено 72,6% заданий, что соответствует темпам 2019 года. То же можно сказать и об объеме финансовых средств, перечисленных головным исполнителям ГОЗ. Как видите, в настоящий момент мы идем в графике, все необходимые меры принимаются" - сказал Борисов

Профильные ведомства согласовали ускоренное размещение заданий государственного оборонного заказа для поддержки предприятий, сообщил 1июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Согласовали с Минфином, с министерством обороны, правительством - по сдвижке влево гособоронзаказа. Я не буду называть точные параметры, потому что эти цифры находятся в закрытой части бюджета", - сказал Мантуров в ходе онлайн-встречи с депутатами фракции "Единая Россия".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
Гособоронзаказ
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