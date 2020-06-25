Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - В РФ идет активная работа по созданию беспилотников для оборонных целей, сообщил "Интерфаксу" представитель Ростеха.

"Беспилотная авиация - неотъемлемая часть современных военно-воздушных сил и важнейший элемент оборонного потенциала страны. На этом направлении в структурах Ростеха идет активная работа", - заявил представитель госкорпорации в среду.

Отвечая на вопрос о новом беспилотнике "Охотник", он отметил: "Охотник" - очень перспективный и востребованный проект. Уверен, наши заказчики оценят его возможности и преимущества".

В настоящее время на вооружении российской армии есть только небольшие беспилотники-разведчики, оснащённые фото-, видео - и тепловизионными камерами, а также аппаратурой ретрансляции. Например, "Элерон-3" весит около 3,5 кг, "Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки. Самый тяжёлый из ныне принятых на вооружение в России беспилотников - "Форпост" (лицензионная копия израильского "Searcher 2") - его максимальная взлётная масса составляет до 500 кг, несёт до 100 кг полезной нагрузки.

На экспорт Россия предлагает разведывательный беспилотник "Орион-Э", пока не принятый на вооружение Минобороны РФ. Его масса - порядка 1 тонны, полезная нагрузка - 200 кг.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2019 году в Сирии был испытан беспилотник "Орион" (ОКР "Иноходец") в ударном варианте.

Как сообщал "Интерфакс", компания "Сухой" разработала первый в России тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта - "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо. Согласно открытым данным, его взлётная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. По словам президента РФ Владимира Путина, его боевая нагрузка - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс. км, а высота - 18 км.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова ранее сообщали, что основной объем летных испытаний "Охотника" планируется выполнить в 2023-2024 годах, в том числе в ударном варианте с различными авиационными средствами поражения, а с 2025 года должны начаться серийные поставки беспилотников российским военным.

Кроме того, в феврале 2020 года Минобороны РФ заключило контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию нового разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус-РУ". Это окончательный облик летательного аппарата, который был создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Работы над "Альтиусом" (его также называют "Альтаир") начались в 2011 году в казанском ОКБ им. Симонова, в 2018 году проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).