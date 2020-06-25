Военные получили в 2020 году 35 тыс. автоматов АК-12 - Ростех

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС- Минобороны РФ в 2020 году получило 35 тыс. автоматов АК-12, заявил "Интерфаксу" представитель Ростеха.

"Минобороны уже поставлено более 35 тысяч автоматов АК-12 по контракту 2020 года. Этот автомат калибра 5,45 мм - перспективное индивидуальное стрелковое оружие российской армии и других силовых ведомств, с большей боевой эффективностью, универсальностью применения, точностью и кучностью стрельбы", - заявил представитель госкорпорации.

9 апреля концерн "Калашников" сообщил, что досрочно завершил выполнение гособоронзаказа на 2020 года по выпуску автоматов АК-12 для Минобороны РФ. Гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов тогда заявил, что предприятие приступило к выполнению гособоронзаказа следующего года.

Ранее военные сообщали, что партии новых автоматов АК-12 получили, в частности, бригады спецназа в Тольятти и в Краснодарском крае, а также 6-я общевойсковая армия Западного военного округа.

Западный военный округ анонсировал поступление партии из 1 тыс. АК-12 в Первую танковую армию

В марте 2018 года военные официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68).

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку "Ратник".