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Интерфакс-АВН

Ростех осознает негативное влияние коронавируса на мировой оружейный рынок, стремится минимизировать его

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Павильон компании "Ростех"
Павильон компании "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - РФ пока не может оценить уровень падения мирового оружейного рынка из-за коронавируса, трудности в работе возникают, заявил "Интерфаксу" представитель Ростеха.

"Что касается экспорта, то пока рано прогнозировать, как связанные с COVID-19 ограничения повлияют на поставки продукции военного назначения за рубеж в 2020 году. Мировые рынки во всех областях серьезно просели, оружейный - не исключение. Мы прилагаем все усилия и используем весь спектр возможностей, чтобы влияние ограничительных мер на зарубежное сотрудничество было минимальным", - сказал представитель госкорпорации.

"Выполняем все взятые на себя контрактные обязательства, оперативно реагируем на новые реалии глобальной экономики, корректируем формы и методы работы. При этом сложности во взаимодействии с партнерами, конечно, есть. Так, ограничительные меры затрудняют проведение иностранными заказчиками предотгрузочных инспекций продукции. Мы работаем над решением этих вопросов", - добавил собеседник агентства.

Ситуация с коронавирусом вносит коррективы в сроки реализации проектов России в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. "Распространение коронавирусной инфекции в мире, к сожалению, вносит весьма серьезные коррективы в сроки реализации действующих и перспективных проектов, - сказал он в интервью телеканалу Ekoturk. - Мы констатируем, что правительства большинства стран вынуждены принимать ограничительные меры, в том числе в сфере деятельности ВТС".

По словам Шугаева, в условиях отсутствия обмена делегациями и международных выставок требуется искать новые эффективные пути, приспосабливаться, чтобы сохранить ведущие позиции России в экспорте продукции военного назначения.

В марте в интервью "Интерфаксу" Шугаев сказал, что система ВТС России на фоне коронавируса обладает достаточным запасом прочности. Он тогда заявил, что портфель экспортных оружейных заказов России составляет $55 млрд.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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