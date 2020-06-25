Непродление ДСНВ чревато развалом режима контроля над ядерными вооружениями - эксперт

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - В случае, если Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) не будет продлен, режим контроля над ядерными вооружениями будет развален, и начнется "ядерный хаос", заявил "Интерфаксу" научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

"Если договор СНВ-3 не будет продлен, то полностью развалится режим контроля над ядерными вооружениями, который существовал на протяжении нескольких десятилетий и был основой стратегической стабильности. Без такого рода соглашений стратегической стабильности не будет, начнется ядерный хаос, игра без правил, каждый играет по своим собственным понятиям и представлениям, как когда-то, в начале самой гонки ядерных вооружений, и происходили события", - сказал Рогов, комментируя состоявшиеся в Вене российско-американские консультации по стратегической стабильности.

Он отметил, что "без продления договора СНВ-3 вряд ли можно рассчитывать на то, что американцы согласятся с нашим предложением о моратории на развёртывание новых ракет средней дальности в Европе".

"Тогда через несколько лет в балтийских государствах, Польше и Румынии, появятся новые поколения американских ракет средней дальности, подлетное время которых к стратегическим целям на европейской части России будет составлять всего лишь несколько минут", - считает эксперт.

По его словам, "ситуация может стать очень опасной, поскольку в случае острого политического кризиса возникнет стимул для нанесения упреждающего удара".

Рогов также отметил, что в случае непродления ДСНВ "Соединенные Штаты могут в течение нескольких лет установить на своих межконтинентальных баллистических ракетах и ракетах баллистических подводных лодок больше тысячи ядерных боеголовок, которые они вынуждены были снять для того, чтобы уложиться в рамки договора СНВ-3, и таким образом у американцев будет порядка трех тысяч стратегических ядерных боеголовок, а не 1550, как это разрешено договором СНВ-3".

"Конечно, прекращение действия договора СНВ-3 - это не конец света, но отсутствие этого договора будет иметь крайне негативные последствия и может, в конечном счете, привести именно к концу света, если под этим подразумевать ядерную войну", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что "когда вырабатывалась система контроля над ядерными вооружениями полвека назад, было две ядерных сверхдержавы, а сегодня ядерное оружие есть у девяти государств, и пусть они значительно отстают от США и России, все равно тот факт, что эти государства не связаны какими-либо юридически обязательными договорами о контроле над ядерным оружием, это, конечно, не способствует обеспечению надежного стратегического баланса".

Кроме того, появились и новые технологии, например, системы высокоточного оружия дальнего действия, противоракетной обороны, а также возможно появление ударных космических систем, напомнил Рогов.

"Поэтому система контроля над вооружениями в XXI веке должна учитывать два этих фактора, геополитический и технологический, но создать такую новую систему будет крайне трудно, и если удастся сохранить двусторонний российско-американский договор, то тогда возможности для создания этой системы увеличатся, если же договор развалится, никакой многосторонней системы контроля над вооружениями не будет никогда", - заявил эксперт.

Комментируя возможное подключение Китая к российско-американским переговорам по стратстабильности, он заметил, что на данном этапе это "кажется абсолютно нереальным, потому что первая задача, которая стоит перед участниками этих консультаций, - это решение вопроса о продлении договора СНВ-3".

"Без этого никакие другие проблемы обсуждать, тем более решать, невозможно. Китай, поскольку его ядерный арсенал в 10 с лишним раз меньше, чем у Соединенных Штатов или у России, просто не может стать участником таких переговоров, поскольку мы не будем сокращаться до уровня Китая и, конечно, мы не хотим, чтобы Китай увеличил свой ядерный арсенал в десять раз и сравнялся с нами, я имею в виду и Россию, и США как две ядерных державы", - пояснил Рогов.

"Если говорить о договоренностях в рамках ядерной "пятерки" о снижении рисков ядерной войны, то здесь, конечно, участие Китая, Англии и Франции, я думаю, вполне возможно и необходимо. Я думаю, что китайцев эта тема тоже интересует, поскольку переговоры по стратегическим ядерным вооружениям китайцев не интересуют, они категорически отказались принимать участие", - считает Рогов.

Переговоры РФ и США состоялись 22 июня в австрийской столице. Делегации возглавляли замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредствитель президента США Маршалл Биллингсли. По итогам встречи Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что Россия не увидела никакого сближения позиций с США в вопросе продления ДСНВ. "В вопросе о продлении мы не увидели никаких изменений американской позиции, они продолжают размышлять, но мы нашу логику им представили, и будем продолжать это делать. Времени остаётся все меньше", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, удалось ли сблизить позиции в вопросе продления этого договора.

Действие ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение еще на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.