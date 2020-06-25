"Рособоронэскпорт" обсуждает с предприятиями ОПК Крыма перспективные проекты в сфере ВТС - гендиректор

Концерт в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией.

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Заводы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенные на территории Крымского полуострова, важны в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ с иностранными государствами, заявил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" плотно взаимодействует с оборонными предприятиями Крыма, обсуждая как текущие проекты, так и перспективы: углубление интеграции в национальный ОПК, системную загрузку заводов, их техническое перевооружение, экспортно-импортные операции, логистические и многие другие аспекты", - сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба компании.

По его словам, "масштабных вопросов, которые решаются или должны быть решены в самом ближайшем будущем, хватает".

"Все они требуют непрерывного внимания и находятся на постоянном контроле на федеральном уровне. Уверен, что крымские предприятия того же "морского" кластера имеют огромный потенциал стать мощным локомотивом развития всей промышленности региона", - подчеркнул Михеев.

В сообщении отмечается, что взаимодействие с оборонными предприятиями наращивается "в целях развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами".