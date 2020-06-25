«Тосочка» и «Торнадо»: новинки парада Победы - 2020

В Москве прошел парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной

В Москве завершился парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. В нем приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, в том числе представители иностранных государств. По Красной площади прошли 234 единицы военной техники, среди которых 24 новинки. Завершил парад пролет 75 самолетов и вертолетов. Что нового показали в этом году в Москве - в обзоре «Газеты.Ru».

В Москве прошел парад Победы в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Юбилейный парад прошел не традиционно 9 мая, а сегодня, 24 июня, - торжества пришлось перенести из-за ограничений, ранее введенных властями в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Дата была выбрана не случайно - именно в этот день в 1945 году прошел исторический парад победителей.

Однако запомнится этот парад другим. Сегодня по Красной площади впервые приняли участие 24 образца новейшей техники - рекордное количество. Зрители впервые увидели боевые машины пехоты «Армата» и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, танки Т-90М и Т-80БВМ, береговой ракетный комплекс «Бал», тяжелую огнеметную систему «Тосочка» и другие. Всего же было задействовано 234 единицы современной и исторической наземной техники.

Так же, как и 9 мая, в небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. По Красной площади прошли более 13 тыс. военнослужащих. В том числе в параде приняли участие военнослужащие в исторической форме.

Кроме того, маршем по главной площади страны прошли представители армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Китая, Монголии, Индии и Сербии.

Традиционной частью парада является и обращение президента и верховного главнокомандующего России Владимира Путина:

«Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте», - сказал президент России.

Механизированная часть парада открылась историческими боевыми машинами времен Второй мировой войны Т-34. Всего зрители увидели около 30 легендарных танков, за ними - семь самоходных артиллерийских установок СУ-100.

Т-34 был собран на Харьковском заводе еще в конце 1930-х годов. С тех пор было изготовлено более 84 тыс. различных модификаций, которые стали востребованы не только в СССР, но и за рубежом. Боевые машины участвовали во многих конфликтах второй половины XX века не только в Европе, но и в Азии и Африке.

СУ-100 же создана для уничтожения танков. Самоходная артиллерийская установка была разработана на «Уралмашзаводе» на базе среднего танка Т-34-85 в 1943 году. С тех пор, по некоторым оценкам было собрано почти 5 тыс. единиц этой техники.

Впервые зрителям представили бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», разработанный, как несложно догадаться из названия, для Воздушно-десантных войск. Он имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони. Начало поступления подобных машин в войска - уже в этом году.

Танки были представлены машинами: Т-72БЗ, Т-14 «Армата", Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Причем два последних образца, собранные «Уралвагонзавода» приняли участие в параде впервые.

Новинкой торжества стали и БМП «Армата» и «Курганец-25», оснащенные новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха». На вооружении - 57-мм орудия и 7,62 мм пулеметы, ракетные комплексы, способные уничтожать различные виды целей.

Не видели зрители раньше и 57-мм зенитные артиллерийские комплексы 2С38, которые были созданы в рамках ОКР «Деривация ПВО». Они должны заменить собой 3СУ-23-4 «Шилка» и будут предназначены для поражения воздушных целей.

Из крупной артиллерии обращают на себя внимание комплексы «Мста-С» и «Коалиция-СВ». первая партия этой техники была поставлена на вооружение буквально недавно - в мае текущего года. Они оснащены пушкой 152-мм калибра, а скорость стрельбы подобного оружия - 10 выстрелов в минуту, что превосходит показатель стрельбы других артиллерийских систем.

Ни разу до сегодняшнего дня по Красной площади не проходила реактивная система залпового огня «Торнадо-С» - один из самых мощных видов современного артиллерийского вооружения российской армии, вооруженных управляемыми реактивными снарядами 300-мм калибра. Дальность стрельбы данной РСЗО достигает 120 км.

Нельзя обойти стороной и традиционного участника парада - оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», наличие которого в рядах российской армии с 2006 года вызывает большие трения между Москвой и странами Запада. И это не удивительно - характеристики «Искандера» не имеют аналогов в мире, а его ракеты способны преодолеть любые системы ПРО на дальности до 500 км.

Увидели зрители всю линейку современных образцов ЗРК и комплексов ПВО Сухопутных войск. Впервые же в составе колонны прошли «Бук-М3» и машины ЗРК «Тор-М2».

Обратила на себя внимание и ЗРС С-300В4, также впервые принявшая участие в параде. Правда, эта модификация на вооружении российской армии с 2014 года. Ее принципиальное отличие от С-400 «Триумф», которая охраняет, в основном, важные объекты заключается в том, что она работает в полевых условиях. Зенитная ракетная система данной модификации способна одновременно поражать 16 ракет и 24 аэродинамические цели на дальностях до 350 км.

Новичком парада стала тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», наследница ТОС-1А «Солнцепек».

Главное отличие ТОС-2 - она выполнена на платформе колесного шасси. Раньше использовались шасси танка Т-72. ТОС-1А также прошел по Красной площади. Страшная разрушающая сила этого оружия уже не раз обращала на себя внимание западных экспертов. В основе действия тяжелой огнеметной системы лежит объемный взрыв, схожий с поражением от удара вакуумной бомбы. Площадь поражения - от 1 до 2 тыс. кв. м, а дальность стрельбы - от 3,6 до 6 тыс. м в зависимости от типа ракет.

В колонне военной техники впервые прошла инженерная система дистанционного минирования, созданная на базе автомобиля «КамАЗ» повышенной грузоподъемности. В ИСДМ применены высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений.

Также традиционный участник парада - зенитная ракетная система С-400 «Триумф», впервые же прошла ЗРС С-350 «Витязь», максимальный радиус поражения которой достигает 60 км, а высота - 30 км. В перспективе С-350 заменит в российской армии системы С-300. Первые комплекты поступают уже с конца 2019 года.

Дебютом парада этого года стали машины из состава берегового ракетного комплекса «Бал». Комплекс вооружен дозвуковыми противокорабельными ракетами Ч-35 и способен ликвидировать как наземные, так и надводные цели водоизмещением до 5 тыс. тонн с расстояния до 300 км.

Не видели раньше зрители и машину дистанционного разминирования «Листва». Электроника бронеавтомобиля может обнаружить мины и фугасы на дистанции 100 м.

Механизированная часть парада закрывалась БМП К-17 «Бумеранг» с флагами ВМФ России.

Отдел "Армия"