Вице-премьер Борисов допустил заключение допконтракта на поставку С-400 Турции в этом году

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия в этом году может заключить контракт на дополнительную поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 с Турцией, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"У них право такое есть, если изъявят желание, заключим", - сказал Борисов, отвечая в среду на вопрос "Интерфакса", насколько вероятно заключение до конца года соглашения на дополнительную поставку С-400 Турции.

16 марта глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии систем ПВО С-400. "Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия", - заявил Шугаев.

"Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю", - сказал Шугаев, отметив, что дополнительная поставка С-400 предполагает некоторое участие Турции в производстве. "Опцион предполагает определенное участие турецкой стороны в производственном процессе", - заявил Шугаев.

В начале июня он сообщил, что Россия готова обсуждать участие турецких компаний в производственном процессе систем ПВО С-400 "Триумф". "В дальнейшем мы готовы прорабатывать возможность технологического сотрудничества. То есть, участия турецких компаний в производственном процессе", - заявил Шугаев в эфире телеканала "Экотюрк".

По его словам, такие переговоры уже ведутся, но "это процесс трудоемкий, требующий определённого времени". "Очевидно, что такой формат сотрудничества предполагает некий новый этап взаимодействия - более сложный, доверительный, в котором важно найти баланс соблюдения наших интересов", - сказал Шугаев.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.