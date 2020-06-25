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ТАСС

Прибор для съемки таймлапс посадки на Луну в ближайшее время будет передан НПО Лавочкина

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Станция "Луна-25"
Станция "Луна-25".
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Система будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН в ближайшее время передаст НПО им. С. А. Лавочкина служебную телевизионную систему (СТС-Л), которая должна снять таймлапс (съемка с частотой менее 25 кадров в секунду) посадки "Луны-25" на естественный спутник Земли и его панораму в HDR. Об этом сообщил ТАСС завотделом оптико-физических исследований ИКИ Роман Бессонов.

"Прибор уже надежно работает, на днях система уедет в НПО им. С. А. Лавочкина", - отметил Бессонов.

По словам завотделом, система будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли. На этапе горизонтального полета автоматической станции над естественным спутником съемка будет производиться одной обзорной камерой для картографирования поверхности.

Когда аппарат развернется и начнется этап снижения и посадки, камеры приступят к съемке панорамы и таймлапса. "Получается кадр в секунду с шести камер - вполне прилично, чтобы получить таймлапс посадки", - подчеркнул Бессонов. После посадки начнется съемка панорамы в HDR.

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
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