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Интерфакс-АВН

США и Турция выступают за восстановление мирного процесса в Ливии - СМИ

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Анкара и Вашингтон считают необходимым обеспечить условия для прекращения огня в Ливии, сообщило информагентство "Аналолу" по итогам телефонной беседы представителя турецкой стороны Ибрагима Калыма с советником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном.

"Было заявлено, что необходимо сохранить условия, необходимые для устойчивого прекращения огня в Ливии, решить вызывающие озабоченность проблемы безопасности признанного ООН ливийского правительства и возобновить переговорный процесс", - говорится в сообщении агентства.

Кувейтское агентство Kuna со ссылкой на заявление турецкой администрации сообщает, что стороны обсудили также ситуацию в Сирии и "выразили надежду на сохранение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также на то, что конституционный комитет добьется прогресса в ускорении политического урегулирования".

Ранее с инициативой о прекращении огня в Ливии выступил Елипет, предложив создать избранный руководящий совет.

Предложение поддержали Россия, США и ОАЭ, но этот план отвергла Турция.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В последнее время силы ПНС при военной поддержке Турции активно теснят армию Хафтара.

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