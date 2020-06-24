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Интерфакс-АВН

Париж готовится к сдерживанию Турции в Средиземноморье, в том числе на Кипре - эксперт

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон очень серьезно относится к турецкому вмешательству в Ливии, и Турции стоит ожидать ответ от французов на разных уровнях, считает заместитель директора франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.

"Отношения между Парижем и Анкарой ухудшались в течение последних лет на фоне сотрудничества между французами и курдами в Сирии, которое стало кульминационным моментом конфронтации. Последние события показали, что Макрон очень серьезно относится к турецкому вмешательству в Ливии. Стоит ожидать ответ от французов на разных уровнях", - сказал Деланоэ во вторник "Интерфаксу".

Ливийский трек отражает лишь часть геостратегических и геоэкономических противоречий между Францией и Турцией, и наиболее активная конкуренция за влияние ожидается отнюдь не в Ливии, считает эксперт.

"Именно в Ливии вариантов мало, поскольку США, в частности, военное ведомство и госдепартамент, поддерживают Триполи против России (Франция поддерживает фельдмаршала Халифу Хафтара, воюющего против ливийских союзников Турции - ИФ). С точки зрения американцев, активность Москвы в Ливии гораздо опаснее, чем турецкое вмешательство. Все эти факторы, безусловно, сокращают возможности Франции маневрировать на ливийском направлении", - сказал собеседник агентства.

Он считает вполне логичным, если Париж нанесет удар по турецким интересам в районе Кипра. "Не исключено, что Франция решит повысить активность в районе Кипра, на шельфе которого Турция ведет бурение. У Франции есть планы создать морской пункт обеспечения на острове Кипр. Думаю, это будет ускорено, и, возможно, спектр проекта расширится", - считает политолог.

По его оценке, в Елисейском дворце не забывают и об армянском направлении своей политики в ущерб Анкаре. "Еще есть возможности активизировать очень хорошие отношения между Парижем и Ереваном", - сказал Деланоэ.

По сообщениям французских СМИ, Макрон обвинил Турцию в нарушении обязательств, взятых этой страной на берлинской конференции по урегулированию в Ливии. Парижская Le Figaro отмечает, что это заявление прозвучало на фоне инцидента, когда французский военный корабль Courbet, контролировавший соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, 10 июня оказался под прицелом турецкого фрегата. Фрегат произвел три "радарные подсветки", означающие наведение на цель.

В российском и международном экспертном сообществе не видят предпосылок для прямых столкновений между французскими и турецкими военными, но при этом в СМИ рассматриваются версии, по которым Париж может направить в Ливию малочисленное подразделение из сил специальных операций Франции для организации и координации действий против ливийских союзников Анкары.

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1 комментарий
№1
24.06.2020 09:07
Желаю побед как французской так и турецкой стороне!
0
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