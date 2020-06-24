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Интерфакс-АВН

США крайне беспокоит возможность закупки Ираном истребителей у РФ и КНР после окончания оружейного эмбарго ООН - Помпео

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MiG-29_IRIAF
МиГ-29 ВВС Ирана. Источник: silovik.net.

Вашингтон. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Возможное истечение срока оружейного эмбарго против Ирана позволит Тегерану приобретать новые истребители у РФ и КНР, но Вашингтон не может допустить подобного развития ситуации, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"Если оружейное эмбарго ООН против Ирана завершится в октябре, Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. C этими крайне смертоносными истребителями Европа и Азия попадут в перекрестья иранских прицелов. США никогда не позволят этому случиться", - написал он в твиттере.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вашингтон, отказавшийся от СВПД, добивается продления срока эмбарго принятием соответствующей резолюции СБ ООН. Так, ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, даже если СБ ООН наложит вето на соответствующий американский проект резолюции.

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