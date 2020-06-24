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ТАСС

Спутник астероида Дидим обрел свое имя. В 2022 году о него хотят разбить космический зонд

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Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Международный астрономический союз назвал его Диморф

ТАСС, 23 июня. Спутник астероида Дидим, к которому в июле 2021 года отправят зонды DART и Hera, получил официальное имя - Диморф. Международный астрономическчий союз (МАС) пишет об этом на своем сайте.

"Диморф, что на греческом означает "имеющий две формы", представляет собой меньшую половины системы Дидим. Он станет первым небесным телом в истории космоса, форма которого существенным образом изменится после того, как в него врежется зонд DART", - говорится в официальном сообщении МАС.

Проект AIDA, который в мае 2012 года начали Европейское космическое агентство (ЕКА) и NASA, предполагает отправку к астероиду двух небольших космических аппаратов - DART и Hera. Первый врежется в астероид на скорости около 6,5 км/с, а второй будет наблюдать за последствиями этого столкновения.

Двойная угроза для Земли

В феврале 2013 года руководители миссии выбрали цель - опасный околоземный астероид Дидим. Он может столкнуться с Землей в середине следующего столетия. Ученые надеялись предотвратить это, изменив его орбиту при помощи DART в 2022 году и проследив за ее сдвигами при помощи Hera в 2026 году.

Еще в 2003 году астрономы выяснили, что этот объект состоит из двух половинок - главного тела диаметром 800 м и спутника размером 150 м, которые вращаются друг вокруг друга на расстоянии около 1,1 км. До сих пор у спутника Дидима не было официального имени, из-за чего в научной литературе его стали называть несколькими неофициальными именами, из-за чего началась путаница.

Руководство Международного астрономического союза положило конец этим разночтениям, решив назвать спутник Диморфом. Это имя предложил европейский астроном Клеоменис Циганис, который работает в миссии Hera и DART.

По его мнению, такое название не только отражает природу астероида, но и то, что его форма в ближайшее время изменится из-за вмешательства человека. Первые последствия этих манипуляций астрономы рассчитывают увидеть уже в 2022 году благодаря тому, что вместе с DART к Дидиму и Диморфу будет отправлен микроспутник LICIACube, который передаст на Землю видеозапись столкновения зонда и астероида.

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Страны
Греция
Компании
ESA (ЕКА)
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