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Военное обозрение

РЭБ «Нептуну» не страшен: в Киеве обвиняют Россию в попытке воздействия на новую ПКР

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Источник изображения: https://defence-ua.com/

Россия пыталась сорвать финальные испытания украинской противокорабельной ракеты "Нептун", применив системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). С таким утверждением выступило украинское консалтинговое агентство Defense Express со ссылкой на представителей конструкторского бюро "Луч".

Утверждается, что российская сторона применила средства РЭБ, чтобы изменить курс ракеты и тем самым уменьшить вероятность попадания в цель. Вторым вариантом применения РЭБ агентство называет сбор сведений об украинской ракете. Однако, отмечают в Defense Express, никакие системы РЭБ не смогли помешать новейшей украинской ракете точно поразить цель.

Как подчеркивают эксперты Defense Express, "ни западные, ни тем более российские системы РЭБ" не способны сбить с курса или вывести из строя крылатую ракету типа "Томагавк" или украинский "Нептун". Единственное, на что их хватает - это" чуть-чуть уменьшить точность попадания", но ракета все равно поразит цель. А все заявления России о том, что системы РЭБ заставляют падать американские КР, являются неправдой.

Так что пока самый эффективный способ борьбы с крылатыми ракетами – что "Томагавки", или "Нептун", или любые другие крылатые

ракеты – это артиллерийские или зенитные ракетные комплексы

- пишет издание.

"РЭБ "Нептуну" не страшен", - утверждают в Киеве.

Напомним, что финальные испытания ракетного комплекса ЖК-360МЦ с ПКР Р-360 Нептун" прошли в этом месяце на полигоне "Алибей" в Одесской области. Ракета испытывалась с боевой частью.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Луч КБ
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