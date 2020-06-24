Войну с Россией Украина проиграет – доказано «математически»

Украина могла бы сегодня с достоинством и взаимовыгодно прийти к консенсусу с Россией, но в случае войны - проиграет.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» сказал бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко.

«Война это не выход, тем более с Россией, никогда мы её не победим. Я просто математически могу доказать - формулами», - заявил он.

Ранее, как уже сообщало EADaily, президент России Владимир Путин отметил, что у России нет разногласий с народом Украины, во всем виновата правящая верхушка страны.