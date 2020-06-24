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ТАСС

Источник: второй этап испытаний на герметичность модуля "Наука" для МКС начнется 24 июня

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Модуль "Наука" в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке
Модуль "Наука" в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Модуль планируется отправить на Байконур в июле

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Первый этап испытаний многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", предназначенного для Международной космической станции (МКС), в барокамере успешно завершен. Второй этап испытаний начнется с 24 июня, сообщил ТАСС источник в Центре им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель модуля).

"Первый этап испытаний МЛМ прошел успешно. Сейчас идет подготовка ко второму этапу его испытаний в вакуумной камере, который должен начаться с 24 июня", - сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что все работы с модулем, необходимые перед его отправкой на космодром Байконур, идут по графику.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что модуль "Наука" планируется отправить на Байконур в июле. Как уточнили ранее в госкорпорации, испытания модуля в барокамере проходят с положительным результатом. В частности, специалисты завершили испытания на герметичность корпуса и стыковочных агрегатов. До этого было подтверждено функционирование пневмо-гидросистемы двигательной установки, наружных гидравлических контуров.

Запуск МЛМ "Наука" запланирован на 2021 год. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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ГКНПЦ Хруничева
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Байконур
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