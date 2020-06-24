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Интерфакс-АВН

Американские сенаторы-демократы предупредили администрацию о незаконности решения Трампа о выходе США из Договора по открытому небу

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Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Вашингтон. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Группа американских сенаторов-демократов в письме на имя госсекретаря Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера заявили, что решение президента Дональда Трампа о намерении вывести США из Договора по открытому небу является нарушением закона, обязывающего администрацию заблаговременно уведомить Конгресс за 120 дней до начала процесса выхода.

Письмо подписали старший демократ Комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес, лидер демократического меньшинства в верхней палате Чак Шумер, старший демократ Комитета по делам вооруженных сил Джек Рид и заместитель председателя Комитета по разведке Марк Уорнер.

"Мы требуем, чтобы Вы немедленно прекратили свои усилия по инициированию процесса выхода из договора до тех пор, пока Конгресс не получит необходимое уведомление в соответствии с Законом о национальной обороне, а Сенат не получит возможность проанализировать это решение", - говорится в послании.

В нем также указывается: "Время Вашего решения - менее чем за пять месяцев до выборов - также вызывает подозрение. Начало выхода США из Договора по открытому небу без соблюдения внутреннего законодательства США или конституционной практики является очевидным политическим маневром в попытке связать будущую администрацию".

Сенаторы отметили, что выполнение условий договора "было несовершенным" и выразили "обеспокоенность" тем, что российская сторона нарушает условия договора, чем Трамп объяснил свое решение о выходе из Договора.

Вместе с тем, они считают, что договор имел позитивное значение. В связи с этим они заявили, что вместо выхода из договора Соединенные Штаты должны приложить усилия для решения с Россией имеющихся вопросов дипломатическим путем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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