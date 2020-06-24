Алексей Хлопотов: "Тосочка" - не конкурент "Солнцепеку", а боевая подруга

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Тяжелой огнеметной системе ТОС-2 предстоит долгая служба в Российской армии. Будет она также востребована и на международных рынках вооружений. В этом уверен известный военный эксперт Алексей Хлопотов.

"Тосочки" еще долго будут служить вместе с "Солнцепеками" на танковой базе, - считает он. - Эти машины удачно дополняют друг друга.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

У выполненной на колесных шасси техники можно отметить такие преимущества, как лучшая мобильность и больший ресурс. Поскольку ТОС-2 только что разработан, в нем использованы самые передовые отечественные наработки в области прицельных систем.

В то же время у гусеничных тяжелых огнеметов - мощная бронезащита, позволяющая им находиться ближе к полю боя.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

ТОС-1А очень хорошо показали себя во многих военных конфликтах: в Афганистане, Ираке, Сирии. И до сих пор существует большой интерес к такой технике у иностранных военных. Судя по всему, аналогичное отношение за рубежом и к ТОС-2. И, несомненно, демонстрация этой новинки на Параде 24 июня на Красной площади - правильное решение. Зарубежные специалисты еще долго после него будут обсуждать эту грозную боевую машину.