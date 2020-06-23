Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)

Президент РФ В. Путин провел совещание по развитию ситуации с коронавирусом.

Если Трампу достаточно 140 символов для обозначения повестки дня, то Путину необходимо для этого девять тысяч слов, иронизирует автор. «Смесь исковерканных фактов и откровенной лжи» – именно так называет он статью Путина о Второй мировой войне.

В большой статье в американском журнале президент России привел собственную трактовку Второй мировой войны. Будь это дипломная работа, его бы провалили.

Когда президент США Дональд Трамп хочет задать повестку дня, ему хватает всего 140 символов в "Твиттере". А вот его российскому коллеге Владимиру Путину понадобилось целых 9 000 слов.

Именно такой длины путинская статья о Второй мировой войне, которую только что опубликовал консервативный американский журнал "Нэшнл интерест" (The National Interest).

Результат, однако, примерно тот же: смесь исковерканных фактов и откровенной лжи, которая скорее сеет рознь, провоцирует злые отповеди и будоражит электорат президента.

Статья ждала своего часа с Рождества, когда Путин впервые начал гастролировать со своими теориями о том, кто же действительно повинен в развязывании войны. Выход статьи на английском и русском языках идеально приурочен к отложенному празднованию Россией 75-й годовщины Второй мировой войны - Парад Победы состоится на Красной площади в грядущую среду.

На следующий день россияне начнут голосовать по конституционным поправкам - помимо прочего, они позволят Путину сидеть в президентском кресле до 2036 года.

Вот почему именно сейчас настал момент для очередного ревизионистского ремейка по-президентски - это возможность обратиться к российскому патриотизму и отвлечь внимание от неудачных мер по борьбе с эпидемией коронавируса и свалившихся на россиян экономических тягот.

Что же говорит Путин?

Статья написана хорошо. Прямо отвечая критикам, которые высмеивают президента за то, что он больше переживает о событиях прошлого века, чем о проблемах, с которыми простые россияне сталкиваются сегодня, он начинает с эмоционального рассказа о том, что такое война.

Русские называют Вторую мировую Великой Отечественной. Для современной России это своего рода миф о сотворении, а День Победы 9 мая - важнейший день календаря.

Именно в ней проявились фундаментальные, стержневые ценности российского общества, пишет Путин - самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, к семье и отечеству. Не называя коронавирус прямо, он все же упомянул величайший кризис своего правления:

"Часто задаются вопросом: "Как нынешнее поколение себя поведет? Как поступит в условиях критической ситуации?". Перед моими глазами - молодые врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в "красную зону", чтобы спасать людей", - пишет Путин. "Красной зоной" в российских больницах называют покои, где лечат больных covid-19.

Лишь в редких случаях пафосная риторика президента бьет через край.

"Против мощной, вооруженной до зубов, хладнокровной захватнической машины нацистов поднялась гигантская сила советского общества, объединенного стремлением защитить родную землю".

Основные обвинения

Но там, где мы переходим к реальным историческим событиям, у новоиспеченного историка начинаются трудности.

Грубо говоря, в статье две основных мысли:

- Войну спровоцировал отнюдь не пакт 1939 года о ненападении между Сталиным и Гитлером.

- Напротив, война стала неизбежной после Мюнхенского сговора Франции и Великобритании с Гитлером в 1938 году.

Некоторые из утверждений и документов уже рассмотрел и опроверг известный историк Сергей Радченко из Кардиффского университета в Уэльсе.

Putin concludes his historical observations with a call for objectivity. Well, this article is a far cry from objectivity. It papers over key events and misuses historical evidence to make far-fetched claims. pic.twitter.com/l0L9kj6Hl9 - Sergey Radchenko (@DrRadchenko) June 18, 2020

​"Путин завершает свои исторические наблюдения призывом к объективности. Но эта статья сама далека от объективности. Она обеляет ключевые события и неверно трактует исторические свидетельства ради надуманных заявлений".

"В этом смысле утверждение Путина, что Советский Союз стремился сохранить мир в Европе в 1930-х годах, не соответствует действительности. Сталин был расчетливым реалистом, он играл по-крупному и переборщил".

"Будь Путин историком, эта статья никогда бы не прошла рецензирование. Но он и не историк. Он просто излагает идеологические стереотипы в поддержку своих поверхностных претензий на величие - ведь он пытается обессмертить свое правление. Я ставлю "неуд"".

Во-первых, Путин лжет, заявляя, что Советский Союз - единственный, кто подписал пакт о ненападении с Гитлером. Вторая такая страна - Польша.

В другой ветке у себя в "Твиттере" Радченко назвал "заговорщицкой чепухой" путинские размышления, что Великобритания и другие страны тоже могли подписать с Германией секретные соглашения вроде пакта Молотова-Риббентропа, который поделил Восточную Европу на советскую и немецкую сферу интересов.

Предательство Запада

А вот второй момент требует немного предыстории.

На встрече в Мюнхене в сентябре 1938 года Франция и Великобритания дали Гитлеру зеленый свет на аннексию части Чехословакии, где большинство населения составляли этнические немцы. Это было частью провальной политики уступок, и сегодня многие согласны, что Мюнхенское соглашение стало важной вехой на пути ко Второй мировой войне.

Но оно не идет ни в какое сравнение с пактом Молотова-Риббентропа 1939 года. Отчасти потому, что в разделе Чехословакии Франция и Великобритания не участвовали, отмечает Сергей Радченко.

"Путинский аргумент, что все совершили ошибки, затуманивает тот факт, что некоторые ошибки были гораздо больше других", - пишет он.

"Плакать хочется"

Вторая мировая война официально началась 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу, а Франция и Великобритания в ответ объявили ей войну.

17 сентября Советский Союз вошел в Польшу с противоположной стороны - как утверждает Путин, лишь после того, как стало ясно, что западные державы спасать своих польских союзников не хотят и не будут.

"На основании собственных исследований я уверен, что Лондон и Париж были бы рады немецкому вторжению в Советский Союз. Точно так же и Сталин пытался толкнуть Германию на Запад", - пишет Сергей Радченко.

Хуже всего, когда Путин утверждает, что Эстония, Латвия и Литва вошли в состав Советского Союза "на договорной основе, при согласии избранных властей".

"Здесь просто плакать хочется", - пишет Радченко, вспоминая десятки тысяч прибалтов, которых выслали в Сибирь в вагонах для скота.

Будь Путин историком, его эссе из 9 000 слов о славном прошлом России забраковали бы.

Ничуть не легче понять, как они помогут Путину-политику убедить людей, что он - их будущее.

Эмиль Роттбёлль (Emil Rottbøll)