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Военное обозрение

Американская военная делегация прибыла в Ливию: переговоры о линии Аль-Джуфра - Сирт

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Источник изображения: Твиттер/Правительство национального согласия Ливии

Из Ливии приходят сообщения о том, что делегация американских военных прибыла в Триполи для встречи с руководством так называемого правительства национального согласия. По последним сведениям, возглавляет делегацию американских военных командующий Африканским военным командованием США Стивен Таунсенд. В составе делегации и посол США в Триполи.

В ходе переговоров с Фаизом Сараджем, как сообщается, была поднята тема о положении дел на линии Аль-Джуфра – Сирт. Это направление в последние несколько дней на слуху в связи с угрозами, доносящимися от египетского президента. Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил об угрозах, исходящих от протурецких боевиков, воюющих на стороне ПНС, и добавил, что если силы ПНС вместе с боевиками пересекут линию Аль-Джуфра – Сирт и возьмут сам город Сирт, то египетские войска пересекут границу Ливии.

В МИД Триполи назвали это заявление «равноценным объявлению войны».

Важно отметить, что «зону ответственности» AFRICOM США распространяют на всю Африку за исключением именно Египта.

На встрече представителей американской делегации с ливийским ПНС присутствовал и министр внутренних дел правительства национального согласия.

Если взглянуть на фото к материалу, то психологические его аспекты таковы: Сарадж совсем не выглядит хозяином. Положение его рук выдаёт в нём явную нервозность. Зато американский генерал чувствует себя более чем уверенным.

В течение достаточно продолжительного времени американские военные старались, по крайней мере официально, избегать прямых контактов с теми или иными политическими силами Ливии. Теперь контакт с ПНС состоялся. Осталось дождаться, что же вслед за этим последует. Отговорил ли генерал Таунсенд Сараджа и его турецких партнёров от дальнейшего наступления на восток Ливии или же, наоборот, дал добро.

Ранее AFRICOM публиковала спутниковые снимки, на которых, как утверждалось, запечатлены "российские истребители и бомбардировщики" на ливийском аэродроме в Аль-Джуфре.

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Страны
Египет
Ливия
Россия
США
Турция
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