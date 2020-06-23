Постпред РФ при ОБСЕ сообщил о завершении российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Вене

Москва/Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Российско-американские переговоры по стратегической стабильности в Вене завершились, заявил постпред России при ОБСЕ Михаил Ульянов.

"Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершены. Официальные комментарии последуют", - написал Ульянов в понедельник в своем Твиттере.

Российскую делегацию на переговорах в Вене возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Это была его первая очная встреча со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

В преддверии переговоров Рябков сообщил "Интерфаксу", что в Вене российская сторона намерена предложить Вашингтону конкретные направления сотрудничества в этой сфере. "Мы будем предлагать американцам конкретные направления, по которым можно и нужно работать, даже несмотря на то, что США вступают все больше в период избирательной кампании", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ожидалось, что одной из центральных тем переговоров станет вопрос продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого истекает 5 февраля следующего года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение еще на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.