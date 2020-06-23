Войти
Интерфакс-АВН

Постпред РФ при ОБСЕ сообщил о завершении российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Вене

859
1
0
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Р
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Москва/Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Российско-американские переговоры по стратегической стабильности в Вене завершились, заявил постпред России при ОБСЕ Михаил Ульянов.

"Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершены. Официальные комментарии последуют", - написал Ульянов в понедельник в своем Твиттере.

Российскую делегацию на переговорах в Вене возглавлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Это была его первая очная встреча со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

В преддверии переговоров Рябков сообщил "Интерфаксу", что в Вене российская сторона намерена предложить Вашингтону конкретные направления сотрудничества в этой сфере. "Мы будем предлагать американцам конкретные направления, по которым можно и нужно работать, даже несмотря на то, что США вступают все больше в период избирательной кампании", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ожидалось, что одной из центральных тем переговоров станет вопрос продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого истекает 5 февраля следующего года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение еще на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
16.05.2019
Источник: сигналом от "Спектра-Р" проверяют наземные станции перед запуском "Спектра-РГ"
15.01.2019
Американская станция зафиксировала излучение российского космического аппарата
15.09.2017
Йенс Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны
09.02.2015
Компания SpaceX вновь попытается «поймать» ступень запущенной ракеты
11.09.2014
«Швабе» запатентовал объектив для телескопа
09.11.2011
Обобщение: за рубежом дали позитивную оценку стыковке "Тяньгун-1" и "Шэньчжоу-8"
1 комментарий
№1
23.06.2020 14:12
Вас, уважаемый, не научили даже заголовки составлять? Слова переставили и непонятно что же в Вене.
По вашему в Вене стратегически не стабильно?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 21:55
  • 3
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 23.06 21:42
  • 9
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 23.06 21:03
  • 333
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 23.06 20:14
  • 4
Yle (Финляндия): новое российское супероружие — дерзкий блеф Путина?
  • 23.06 19:56
  • 20
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 23.06 19:49
  • 1
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
  • 23.06 19:18
  • 4
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 23.06 18:57
  • 11
«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США
  • 23.06 18:20
  • 3
«Москитный» флот: что изменят американские катера для Украины (Укрiнформ, Украина)
  • 23.06 17:40
  • 7
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 23.06 16:33
  • 2
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 23.06 16:29
  • 2
Во время тренировок НАТО «Бег быка» в Польше отказались от использования танков M1 Abrams: названа причина
  • 23.06 14:12
  • 1
Постпред РФ при ОБСЕ сообщил о завершении российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Вене
  • 23.06 13:45
  • 1
В Воздушно-десантные войска поступают современные образцы портативных радиолокационных станций
  • 23.06 11:49
  • 69
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)