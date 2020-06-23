Во время тренировок НАТО «Бег быка» в Польше отказались от использования танков M1 Abrams: названа причина

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Польши

В Польше сообщают о проведении совместных тренировок в составе объединённого контингента НАТО. В маневрах приняли участие военнослужащие армий Польши, США и Великобритании.

Среди прочих – бойцы 16-й механизированной дивизии и 15-й горной моторизованной бригады.

Название тренировок – «Бег быка» («Бегущий бык») (Bull Run).

Сообщается, что одно из назначений этих тренировок связано с ознакомление американских и британских солдат, ранее прибывших по ротации в Польшу, с местностью. В ходе маневров проводился учёт состояния польских дорог, рельефа местности, характера дорожного покрытия, общей протяжённости сети дорог в зоне ответственности.

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Польши

Напомним, что ранее военное командование американским контингентом в Европе отмечало существенную проблему для механизированных и танковых подразделений США в Польше и Прибалтике. В частности, было отмечено, что многие местные мосты просто не рассчитаны на массу американских танков «Абрамс» (Abrams), особенно если речь идёт не об одиночном варианте, а о марше в составе танкового подразделения. Прохождения нескольких «Абрамсов» и других единиц бронетехники подряд опоры мостов могут попросту не выдержать.

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Польши

В случае марша в рамках маневров «Бег быка» от использования американских танков было решено отказаться. Причина такого отказа от участия экипаже M1 Abrams связана именно с тем, что на некоторых участках маршрута 62-тонные боевые машины не смогли бы пройти без последствий для дорожной инфраструктуры.