Обороноспособность и безопасность страны надежно обеспечены - Путин

Кубинка (Московская область). 22 июня. ИНТЕРФАКС - Обороноспособность и безопасность России надежно обеспечены, современное поколение солдат и офицеров хранят верность традициям и чтят заветы поколения победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены", - сказал Путин в День памяти и скорби во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ - собора во имя Воскресения Христова.

Глава государства отметил, что Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности. "Но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне", - отметил Путин.

Эти безусловные ценности, заметил он, помогают российской армии и флоту нести свою вахту, "равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945-го".

"Вечная память павшим героям, низкий поклон ветеранам, слава Вооруженным силам России", - сказал Путин.