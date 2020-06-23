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Интерфакс-АВН

Трамп никогда не обсуждал с помощниками вопросы соглашения с Россией в области контроля над вооружениями - Болтон

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Джон Болтон
Джон Болтон.
Источник изображения: REUTERS/Peter Nicholls

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп никогда конкретно не обсуждал проблемы, связанные с соглашением с Россией в области контроля над вооружениями, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон в интервью телеканалу ABC.

"Президент неоднократно заявлял, что хочет заключить с Россией крупную сделку по контролю над вооружениями. Но у нас никогда не было конкретных разговоров о том, что это может быть, каковы будут последствия - вопросы, которые чрезвычайно сложны для любого человека. Это трудно для любого президента, который приходит. Но чтобы изучить проблемы и быть готовым обсуждать их, вы должны подготовиться. А этого, боюсь, слишком часто просто не было", - сказал Болтон.

Срок действия договора СНВ-3 между Россией и США истекает в 2021 году.

22-23 июня в Вене пройдут российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности.

Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли. Ожидается, что одной из центральных тем переговоров станет вопрос продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого истекает 5 февраля следующего года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить это соглашение еще на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу (ДОН).

Как и в случае с упомянутыми выше соглашениями, США увязывает судьбу ДСНВ с выполнением ряда условий. В частности, американцы настаивают на подключении к российско-американским консультациям и договоренностям Китая.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
СНВ-3
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