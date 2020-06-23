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Yle (Финляндия): новое российское супероружие — дерзкий блеф Путина?

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Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Весной 2018 года президент Владимир Путин шокировал мировую общественность, анонсировав семь «непобедимых» оружейных систем. Однако на Параде Победы, который состоится на следующей неделе в Москве, покажут только одну из новинок, отмечает автор.

Два года назад в своем обращении к народу перед президентскими выборами Владимир Путин с помощью видео и анимации представил новое супероружие России.

"Никто не хотел по существу с нами разговаривать", - посетовал Путин о расширении НАТО на восток. "Никто нас не слушал".

Президент продемонстрировал подводные беспилотники, ракеты и ядерное оружие и заверил, что новые системы непобедимы.

"Послушайте сейчас", - огрызнулся Путин.

Спустя несколько миллиардов рублей некоторые из них уже стоят на боевом дежурстве, но другие пока не сошли с чертежной доски.

В Параде Победы 24 июня примет участие лишь одна из новинок: гиперзвуковая ракета, которую понесет истребитель. Остального супероружия придется подождать.

Оружие как визитная карточка

"Лейтмотив российских вооруженных сил при разработке нового вооружения - обойти существующие системы противоракетной обороны", - говорит Пентти Форсстрём (Pentti Forsström), специалист по России при Национальном университете обороны.

"Россия стремится к технологическому превосходству и таким образом пытается повысить авторитет своей военной мощи", - продолжает Форсстрём.

Юхан Нурберг (Johan Nordberg) из Шведского института оборонных исследований в Стокгольме подчеркивает, что этим проектам предстоит пройти неблизкий путь от цифровой презентации до развертывания в войсках.

"Но важно то, что Россия продолжает развивать новые возможности", - говорит Нурберг.

"В большой войне можно это оружие будет использовать для удара в тыл противника. Например, во время войны в Европе вы сможете поразить порты в Атлантике".

В то же время Нурберг подчеркивает, что зацикливаться на новых видах вооружений не стоит.

"Если посмотреть на общий военный потенциал России, на силы, с которыми страна реально может воевать, то новых систем еще мало", - говорит он.

"Основная мощь приходится на совокупность вооруженных сил: крупные сухопутные войска поддерживаются авиацией и флотом. И, конечно же, главную роль играет стратегический ядерный арсенал", - говорит он.

Трампу приходится догонять

"Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал Путин неделю назад в интервью государственному телевидению.

По словам президента, России пришлось начать разработку гиперзвукового оружия после того, как США прекратили действие соглашения о противоракетной обороне в 2002 году.

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - заявил он.

В этом контексте выделяются два новых супероружия: "Авангард" и "Циркон".

"Авангард" - гиперзвуковая межконтинентальная система, которая может быть оснащена ядерным оружием. Первый "Авангард" поступил на вооружение зимой 2019 года.

""Авангард" все еще находится на стадии испытаний, и их всего несколько штук", - поясняет Пентти Форсстрём.

По данным российского Министерства обороны, в течение следующего десятилетия "Авангард" постепенно заменит своих предшественников.

"Циркон" - гиперзвуковая крылатая ракета для уничтожения морских целей. Ее испытания тоже продолжаются.

"Сармат" и "Кинжал"

"Из оружия, которое анонсировал президент, дальше всех продвинулся "Сармат"", - считает Форсстрём из Национального университета обороны. Ракета встанет на дежурство в следующем году.

"Сармат" - межконтинентальная баллистическая ракета дальностью 18 000 км. Ракета может оснащаться всеми типами боеголовок, включая ядерные.

"Сармат" заменит ракетный комплекс "Воеводу" - считается, что он уже несколько устарел.

"Кинжал, похоже, тоже уже стоит на вооружении", - говорит Нурберг из Шведского института оборонных исследований.

"Кинжал" - гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования. В последние годы ракета прошла масштабные испытания и имеет дальность до 2 000 км.

Кроме того, "Кинжал" - единственное путинское оружие, которое появится на Параде Победы в Москве 24 июня.

"У этих новых проектов есть мирная политическая выгода", - считает Нурберг. "Можно пугнуть окружающий мир и в то же время убедить своих, какая Россия большая и сильная".

Военная же выгода несколько иная.

"Важно помнить, что значительная часть сегодняшних российских вооружений до сих пор советская", - говорит Нурберг. "Нельзя забывать о старых системах вооружений, которые в основном приходятся на сухопутные силы".

Дроны в океане

Супероружие "Посейдон" часто мелькает в российских СМИ. "Посейдон" - межконтинентальная торпеда или дрон на атомной тяге, который может быстро перемещаться по океанской толще.

Торпеда сможет нести различные боеголовки, в том числе ядерные.

Военный аналитик Виктор Баранец считает, что "Посейдон" сможет "запросто обогнуть земной шар и упереться во вражеский берег, чтобы нанести противнику наибольший урон", а "подойдя к вражескому берегу незаметно, зароется в ил, где его никто не сможет обнаружить, и будет ждать боевой команды".

"Посейдон" создаст не только гигантский взрыв, но и цунами, которое затопит суда и целые города.

Способов защититься от "Посейдона" нет и в ближайшие 100 лет не предвидится.

Однако другие эксперты критикуют "Посейдон" за медлительность и шумность, полагая, что его будет легко обнаружить.

По данным российского информационного агентства РИА, первые испытания "Посейдона" пройдут следующей осенью. При этом то же агентство сообщает, что система пока не существует как единое целое, а испытываются лишь отдельные ее части.

Когда или если "Посейдон" воплотиться в жизнь, торпеды станут частью арсенала новых подводных лодок "Хабаровск" и "Белгород".

Два других супероружия президента, напротив того, очень тихие - это лазерная система "Пересвет" и крылатая ракета "Буревестник".

Страшные ракеты

Согласно отчету, опубликованному Шведского института оборонных исследований прошлой зимой, ядерное сдерживание будет и впредь играть стержневую роль в российской военной стратегии.

Однако в отчете отмечается, что в последние годы Россия начала уделять основное внимание неядерным средствам сдерживания на основе крылатых ракет.

"Это существенные вложения", - считает Нурберг. "И строятся они на четкой стратегии".

"В центре нашего внимания лежит масштабная война, и в ней для военного давления на противника вроде НАТО или Китая у России не хватит ракет, особенно оснащенных обычными боеголовками", - объясняет Нурберг.

Решающее давление, судя по всему, потребует ядерного оружия.

Национальный университет обороны в Хельсинки тоже внимательно следит за этой тенденцией.

"На практике ядерное оружие бесполезно, потому что разрушительно для всех сторон", - отмечает Форсстрём. Поэтому Россия разрабатывает оружие полезнее и к тому же дешевле.

Кроме того, эти ракеты никак не регулируются международными соглашениями.

Доклад Шведского института оборонных исследований "мощным потенциалом" российских вооруженных сил назвал их ресурс дистанционного боя в виде баллистических и крылатых ракет.

Количество ракет для дальнего боя за последние три года значительно увеличилось - в основном за счет развертывания систем вроде "Калибра" и "Искандера".

Институт заключает, что число платформ, вооруженных крылатыми ракетами, за следующее десятилетие, скорее всего, значительно вырастет.

Нурберг, однако, подчеркивает, что нельзя забывать и о традиционных вооружениях.

"Соседние с Россией страны должны учитывать общий потенциал сдерживания, а не зацикливаться на новых крылатых ракетах", - заключает он.


Андерс Морд (Anders Mård)

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4 комментария
№1
23.06.2020 16:06
Цитата, q
дальше всех продвинулся "Сармат"", - считает Форсстрём из Национального университета обороны. Ракета встанет на дежурство в следующем году.
Ага, на боевое дежурство, учитывая что еще ни одного испытательного пуска не было (бросковые не в счет)... Сказочники.
0
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№2
23.06.2020 16:37
Истерикой иносми удовлетворён!!!
0
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№3
23.06.2020 19:39
Цитата
"В центре нашего внимания лежит масштабная война, и в ней для военного давления на противника вроде НАТО или Китая у России не хватит ракет, особенно оснащенных обычными боеголовками", - объясняет Нурберг.

Тут очень хитрая ситуация в смысле "использования опыта прошедших войн", на который НЕЯВНО ссылается этот самый Нурберг.
С одной стороны, совсем игнорировать этот опыт нельзя. С другой - нельзя на его и полагаться.
"На противника типа НАТО (оставим Китай в стороне) не хватит ракет, оснащенных обычными боеголовами".
Интересно, откуда это следует? И почему не хватит?

Что такое сейчас НАТО в смысле большой, но не глобально-ядерной войны, например? В военном смысле? На всякий случай - ни Финляндия. ни Швеция не являются членами  НАТО.
Американцы "за Европу" воевать не будут - это должно быть ясно всем.
Загоношатся поляки и прибалты - но это та еще "ударная сила". Турция явно - после отказа Европы от признания турок за равных - будет сомневаться, как поступить. Украинцы ВСЕГДА - если могли сами принимать решения - предавали своих союзников в случае приближающихся неприятностей. Причем им совершенно все равно. кого было предавать - хоть поляков, хоть  татар, хоть русских, хоть немцев, хоть австрийцев - так распорядились история и география. Немцы опять пойдут душиться с русскими ради англо-саксов? Ох, сомневаюсь. Французы точно не пойдут. Итальянцы? :)
НАТО сейчас  - политическая и "жандармская", но никак не мощная военная организация для серьезной войны. Как сказал Путин (не про НАТО, но это неважно) - "хватит, навоевались".

На кого "ракеты-то тратить"? Польше с Латвией и Эстонией (ну, может еще с Румынией и Венгрией - там тоже хватает бар и, гм, "крепких крестьян" :)) много не надо. :) Остальные все поймут, и найдут дела поинтереснее войны. :)

Скорее всего, нынешней российской армии хватит  с избытком на эту самую НАТО. История войн явно идет по "затухающей" - если, конечно, не брать кровавые сражения папуасов за рощи бананов.
0
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№4
23.06.2020 20:14
Статья, прямо скажем, идиотская.
Автор считает, что если образец оружия не продемонстрировали публике, то его не существует.
Очень наивно и не менее глупо.
Даже один намек не оружие следует воспринимать со всей серьезностью и думать о том, как его отразить.
А тут что? Не вижу - значит его нет!?
Ну очень....
0
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